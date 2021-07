Stiri pe aceeasi tema

- Un medic militar ucrainean a fost ucis, iar un militar a fost ranit in atacuri ale unor combatati teroriști pro-rusi in Donbas, in estul tarii. Teroriștii pro-ruși au atacat duminica mai multe pozitii ale fortelor Kievului cu arme de foc, mitraliere si lansatoare de grenade, anunta pe Facebook…

- Luni, in ziua in care Ucraina si tari membre NATO au lansat exercitiul Sea Breeze 2021 in Marea Neagra, Rusia a efectuat verificari ale stadiului de pregatire a sistemului sau de aparare antiaeriana din Crimeea, peninsula ucraineana pe care a anexat-o in 2014, relateaza marti Reuters, citand agentia…

- Ucraina a provocat furia Moscovei, duminica, in momentul dezvaluirii echipamentului pentru turneul final al EURO 2020 (11 iunie-11 iulie), pe care figureaza Crimeea anexata de rusi si sloganuri nationaliste, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Pe Facebook, Andrei Pavelko, presedintele Federatiei ucrainene…

- Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde trupele ucrainene se confrunta cu separatistii pro-rusi intr-un conflict soldat cu aproape 14.000 de morti incepand din 2014.Peste 20 de nave militare ruse au desfasurate manevre in Marea Neagra impreuna cu forte aeriene…

- Ucraina are in vedere sa se doteze cu arme nucleare, in cazul in care nu devine membra a NATO, a afirmat joi ambasadorul ucrainean in Germania, transmite dpa. "Fie facem parte dintr-o alianta cum este NATO si contribuim astfel la a face Europa mai puternica, fie ramânem cu cealalta…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden a discutat marți cu omologul sau rus, Vladimir Putin despre conflictul dintre Rusia și Ucraina, liderul american exprimandu-și ingrijorarea fața de acumularea brusca de trupe rusești in Crimeea și la frontiera cu Ucraina. Totodota, Biden a reafirmat…

- (sursa foto: Facebook\ Ministerul rus al Apararii) Rusia si Ucraina au declansat recent un masiv razboi informational, pe fondul miscarilor de trupe din autoproclamatele republici Donetk si Lugansk, teritorii ucrainene ocupate de militii sprijinite de Federatia Rusa in 2014. Mai bine de 13.000 de morti,…