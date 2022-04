Germania şi alte 10 ţări din UE se declară independente de energia ruşilor. România nu este pe listă Zece tari europene, in frunte cu Germania, cer intr-o scrisoare deschisa accelerarea taierii legaturilor energetice cu Rusia. Un grup de 11 tari europene, condus de Germania, solicita accelerarea negocierilor privind pachetul Fit-for-55 pentru neutralitatea climatica a UE si taierea legaturilor energetice cu Rusia cat mai curand posibil. Romania nu se afla pe lista. „Trebuie sa mentinem aceeasi unitate si hotarare” aratata cu sanctiunile impotriva Moscovei „de asemenea pentru a deveni independenti de combustibilii fosili rusi cat mai curand posibil, accelerand tranzitia catre neutralitatea climatica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

