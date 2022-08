Germania şi-a asigurat marţi angajamentul importatorilor importanţi de gaze de a menţine aprovizionarea cu GNL a două terminale plutitoare în iarnă Europa si Rusia sunt blocate intr-un impas in ceea ce priveste livrarile de energie, de cand Moscova a invadat Ucraina, iar Occidentul a raspuns cu sanctiuni. Rusia, care asigura anterior aproximativ 40% din necesarul de gaze al Europei, a redus livrarile invocand probleme cu echipamentele, in timp ce Berlinul spune ca Moscova vrea ”sa santajeze” Europa. Germania, ceeea mai mare economie a Europei, care depindea de livrarile de gaze ale Rusiei mai mult decat majoritatea tarilor, s-a straduit sa gaseasca surse alternative de gaze inainte de iarna, in cazul in care Rusia va reduce aprovizionarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

