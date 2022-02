Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a fost reales in functie, duminica, pentru un mandat de cinci ani. Functia de presedinte al Germaniei este onorifica, iar puterea se afla pe mana sefului Guvernului si Parlamentului. Insa presedintele german este autoritatea morala a tarii.

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a fost reales in functie, duminica, pentru un mandat de cinci ani, anunța news.ro. Functia de presedinte al Germaniei este onorifica, iar puterea se afla pe mana sefului Guvernului si Parlamentului. Insa presedintele german este autoritatea morala…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a fost reales in functie, duminica, pentru un mandat de cinci ani Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a fost reales in functie, duminica, pentru un mandat de cinci ani Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a fost reales in functie, duminica,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca AUR se afla in Parlament in urma votului romanilor iar declaratiile cu privire la scoaterea acestui partid in afara legii le-a catalogat drept "aberatii".„La inceput de an e liber la declaratii traznite? Unii au cerut ca si PSD sa treaca in ilegalitate,…

- Fostul deputat PSD Alexandru Stanescu, fratele secretarului general PSD, Paul Stanescu, a fost ales, marti, de plenul comun al Parlamentului, in functia de membru al Comitetului de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Au votat “pentru” 233 de parlamentari…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier nu va merge la Beijing pentru Jocurile Olimpice de Iarna din februarie 2022, informeaza miercuri dpa. SUA si Australia au anuntat ca vor boicota diplomatic JO de Iarna de la Beijing, in semn de protest fata de incalcarile drepturilor omului de catre China,…

- Isarescu scapa de legatura cu Securitatea, pe baza unei decizii a magistraților Curții Constituționale a Romaniei (CCR). Legea care ar permite redeschiderea dosarelor Securitații e neconstituționala, a decis CCR. Magistrații CCR considera ca Legea 161 / 2019 este neconstituționala. Aceasta este legea…

- Politicienii germani discuta despre posibilitatea introducerii obligativitații vaccinarii anti-Covid a populatiei. Discuțiile au loc in contextul in care Germania se confrunta cu o creștere alarmanta a numarului de cazuri de infectari Covid-19. Cativa membri ai blocului conservator al cancelarului Angela…