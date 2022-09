Stiri pe aceeasi tema

Șeful apararii germane a avertizat ca Occidentul nu trebuie sa subestimeze forța militara a Moscovei, afirmand ca Rusia are posibilitatea de a deschide un al doilea front daca va alege sa faca acest lucru, informeaza Reuters.

Germania este pregatita sa livreze Ucrainei armament in valoare de aproape 500 de milioane de euro, a declarat un purtator de cuvant al cancelarului Olaf Scholz, in timpul vizitei acestuia in Canada, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Vanzarile de aeroterme și radiatoare electrice au crescut semnificativ in Germania, din cauza temerilor populației cu privire la o posibila penurie de gaze naturale pentru incalzirea locuințelor la iarna, pe fondul reducerii dramatice a livrarilor din Rusia.

Germania si-a asigurat marti angajamentul importatorilor importanti de gaze de a mentine aprovizionarea cu GNL a doua terminale plutitoare, in aceasta iarna, in incercarea de a reduce dependenta de combustibilul rusesc, in timp ce Moscova a avertizat ca preturile gazelor ar putea creste in continuare,

Germania este pregatita sa trimita o turbina pentru Nord Stream, iar Rusia, la randul sau, trebuie sa furnizeze documente și sa o solicite, a anunțat miercuri cancelarul german Olaf Scholz, care a vizitat unitatea de producție a Siemens Energy din Mulheim an der Ruhr.

Ministrul german de finante, Christian Lindner, a cerut incetarea productiei de energie pe baza de gaz natural, in contextul temerilor ca Germania ar putea intra intr-o criza a gazelor pe masura ce Rusia isi reduce livrarile, relateaza duminica agentia DPA.

Cancelarul german Olaf Scholz a respins luni criticile conform carora Germania este prea lenta in livrarile de armament greu catre Ucraina, relateaza DPA, informeaza Agerpres.

Jumatate dintre germani cred ca cancelarul german ar putea face mai mult pentru a ajuta Ucraina. „De ce guvernul lui Olaf Scholz a fost atat de ezitant?", se intreaba publicația SPIEGEL intr-un material amplu, pe care il redam mai jos.