Stiri pe aceeasi tema

- Germania a inregistrat cea mai calduroasa zi din anul 2018 marti, cand temperaturile au urcat pana la valoarea de 39,2 grade Celsius in orasul Bernburg, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Aceasta temperatura, inregistrata la ora locala 14.30 (12.30 GMT), reprezinta cea mai ridicata valoare…

- Germania a inregistrat cea mai calduroasa zi din anul 2018 marti, cand temperaturile au urcat pana la valoarea de 39,2 grade Celsius in orasul Bernburg, informeaza DPA. Aceasta temperatura, inregistrata la ora locala 14.30 (12.30 GMT), reprezinta cea mai ridicata valoare de cand au inceput…

- Nordul Scandinaviei se confrunta cu un val de caldura care a dus la stabilirea unor noi recorduri de temperatura in locuri unde maximele rar trec de 20 de grade. Zilele trecute, chiar și dincolo de Cercul Polar, maximele au ajuns in multe locuri intre 31 și 34 de grade, ”cazand” și recorduri stabilite…

- Meteorologii anunta ca, in acest sfarsit de saptamana, vremea se mentine instabila in marea parte a tarii, fiind inregistrate descarcari electrice, iar in unele zone, grindina. In Capitala, vremea va fi calda, cu temperaturi maxime de 31 de grade, iar seara se asteapta ploi de scurta durata.…

- Saptamâna începe cu vreme instabila. Sunt anunțate ploi de scurta durata în cea mai mare parte a țarii, dar cu maxime de +30 de grade Celsius. Astazi cerul va fi variabil. Meteorologii prognozeaza averse slabe însoțite de descarcari electrice pe întreg…

- Sante Montreal, care ofera servicii medicale orasului Montreal, a informat ca 11 persoane au murit in acest oras, cel mai mare din Quebec, ca urmare a conditiilor meteo.Marti termometrul a urcat la Montreal la 32 de grade Celsius si se asteapta ca miercuri temperatura sa ajunga la 34 de…

- Temperatura ar putea ajunge la minus 98 de grade Celsius in unele vai de mica adancime, situate pe platoul de gheata al Antarcticii de Est, fiind depașit, astfel, precedentul record negativ de temperatura, de minus 93 de grade Celsius, care a fost masurat in 2013 in aceeasi regiune.

- Au fost peste 40 de grade in mod constant, iar in sudul tarii caldura a ajuns si la 50 de grade. In luna martie, temperatura medie a fost de 45 de grade. Medicii au avertizat populatia sa isi ia masuri de precautie si sa nu iasa din case la ora pranzului. Temperaturile se anunta ridicate si in luna…