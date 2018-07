Germania se pregăteşte să îşi majoreze bugetul pentru Apărare Potrivit acestui proiect, in 2019 bugetul apararii germane va creste cu circa 4 miliarde de euro, pentru a ajunge la 42,90 miliarde de euro, adica "o crestere neta" si un "semn vizibil" al vointei Berlinului de a-si indeplini angajamentele internationale, dupa cum a anuntat ministrul finantelor german, Olaf Scholz, intr-o conferinta de presa la Berlin.



Cresterea urmeaza sa se incetineasca in anii urmatori, pentru a ajunge la 42,93 miliarde euro in 2020, 43,88 miliarde euro in 2021 si 43,86 miliarde euro in 2022, releva planul adoptat de consiliul de ministri, informeaza Agerpres.



