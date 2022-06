Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul bulgar a dezvaluit miercuri un pachet consistent de masuri anticriza, destinat sa protejeze companiile si consumatorii cu venituri reduse de cresterea preturilor la energie si alimente, ca urmare a razboiului din Ucraina, a declarat premierul bulgar Kiril Petkov, transmite Reuters.

Germania a semnat contracte pentru inchirierea a patru terminale plutitoare in vederea importarii de gaze naturale lichefiate (GNL), in parteneriat cu firmele de utilitati RWE AG si Uniper SE, in scopul reducerii dependentei energetice de Rusia, transmite Bloomberg,

Elon Musk a transmis ca guvernele și companiile ar putea fi nevoite sa plateasca pentru a folosi conturile de pe Twitter. „Twitter va fi mereu gratuit pentru utilizatorii ocazionali, dar poate un cost modic pentru utilizatorii comerciali/guverne", a scris Elon Musk, miercuri, pe Twitter.

Elon Musk a vandut actiuni Tesla Inc. in valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari, dupa ce a incheiat un acord de succes de 44 de miliarde de dolari pentru a cumpara Twitter Inc, scrie Bloomberg preluat de mediafax.

Ford Motor Co a raportat castiguri trimestriale usor peste estimari, dupa ce preturile mai ridicate au compensat perturbarile din lanturile de aprovizionare, care au limitat productia, transmite Bloomberg. In primul trimestru din 2022, castigul ajustat pe actiune s-a situat la 0,38 dolari, in timp ce…

Ministerul german al Economiei vrea sa puna capat subventiilor acordate la achizitionarea de automobile hibride plug-in inca de la finele acestui an, mai repede decat se preconiza anterior, si de asemenea sa reduca si prima pentru achizitionarea de vehicule electrice incepand din 2023, a declarat pentru…

Premierul rus a declarat ca deținerile de criptomonede ale rușilor valoreaza miliarde de dolari, dar guvernul inca nu a adoptat un cadru de reglementare pentru industrie,conform cointelegraph.com.

- Guvernul a calculat pierderile directe directe ale Ucrainei ca urmare a razboiului de pana acum. Potrivit estimarilor preliminare, in prezent sunt necesare peste 500 de miliarde de dolari pentru a restabili tot ceea ce a fost distrus de pe agresor in Ucraina.