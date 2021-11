Germania se pregăteşte pentru reîntoarcerea la telemuncă Germania se pregateste pentru o reintoarcere in masa la telemunca, in incercarea de a stavili un nou val al pandemiei de coronavirus, potrivit unui proiect de lege consultat duminica de AFP. Reintroducerea regulii privind telemunca, regula ce a fost ridicata la inceputul lui iulie, intervine pe fondul unei resurgentei ingrijoratoare a epidemiei in Germania. Numarul de contaminari si de decese asociate COVID-19 a crescut considerabil de la mijlocul lui octombrie, in conditiile in care in Germania rata de vaccinare depaseste abia 67%. Cu 289 de cazuri la 100.000 de persoane,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

