Stiri pe aceeasi tema

- Capitala germana Berlin face pregatiri pentru deschiderea, de la mijlocul lui decembrie, a sase centre de vaccinare in masa, capabile sa primeasca pana la 4.000 de persoane pe zi, a declarat joi pentru agentia Reuters coordonatorul proiectului, Albrecht Broemme, in asteptarea autorizarii primelor vaccinuri.…

- Un pavilion expozitional gol, doua terminale de aeroport, o sala de concerte, un velodrom si un patinoar vor fi transformate in sase centre de vaccinare unde se planuieste administrarea a pana la 90.000 de doze de vaccin in primele trei luni. Albrecht Broemme a precizat ca se intentioneaza ca, zilnic,…

- Spania va începe un program de vaccinare la scara larga împotriva coronavirusului în ianuarie și se așteaza sa acopere o parte substanțiala a populației în șase luni, a declarat duminica premierul Pedro Sanchez, relateaza Reuters. El a spus ca Spania și Germania sunt…

- Angela Merkel doreste ca oficialii germani sa aprobe miercuri inchiderea tuturor restaurantelor si barurilor incepand cu 4 noiembrie, in incercarea de a reduce rata de infectare cu noul coronavirus. Totodata, ideal ar fi ca scolile si cresele sa ramana deschise, informeaza Reuters pe baza planului de…

- Germania se pregateste pentru inceperea vaccinarilor impotriva SARS-CoV-2, iar primele ar putea avea loc „inainte de finalul anului curent”, susține publicația Bild. Germania se pregateste din timp pentru momentul in care vaccinul va fi gata pentru a ajunge la oameni. Si, potrivit publicatiei Bild,…

- Germania face pregatiri pentru a incepe campania de vaccinare anti-COVID-19 inainte de sfarșitul anului, potrivit cotidianului Bild de vineri, preluat de Reuters.Ministerul federal al Sanatatii are in plan sa infiinteze 60 de centre speciale de vaccinare pentru a se asigura ca vaccinurile pot fi stocate…

- Masca de protecție a devenit obligatorie in spațiile publice deschise din Bulgaria și Germania dupa ce numarul cazurilor noi de coronavirus a crescut ingrijorator in ultimele zile. In Berlin este obligatorie masca de protecție in piețe, la cozi si pe 10 strazi comerciale foarte circulate, insa nu a…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat astazi inasprirea restrictiilor menite sa previna raspandirea COVID-19, cu scopul de a evita o noua carantina, relateaza agerpres , citand agentiile Reuters si EFE. Autoritatile austriece cer populatiei sa-si restranga contactele sociale Incepand de luni…