- In ultima perioada, Tesla a avut parte de o serie de rechemari in service din cauza mai multor probleme de natura diferita. De data aceasta, 59.129 de exemplare Tesla Model 3 și Model Y sunt rechemate din cauza unei probleme la sistemul de apelare de urgența eCall. Problema a fost descoperita in Germania,…

- Confruntata cu recentele reduceri ale livrarilor de gaz rusesc, Germania se va orienta catre carbune, in ciuda promisiunilor facute ecologiștilor. Mai mult carbune pentru a reduce dependența de gazul rusesc. Confruntat cu recenta scadere a livrarilor de gaz din Rusia, guvernul german va lua masuri de…

- Rusia a redus livrarile catre clientii din Italia, Germania, Franta si Austria. Reducerile aprovizionarii cu gaze naturale din Rusia forteaza utilitatile europene sa utilizeze stocuri utilizate in mod obisnuit in varful sezonului de iarna conform Bloomberg.

- Compania rusa Gazprom a anuntat miercuri reducerea cu inca o treime a livrarilor de gaz spre Europa prin gazoductul Nord Stream, motivand ca a fost nevoita sa opreasca un echipament al firmei germane Siemens, a doua zi dupa o prima reducere drastica, ceea ce l-a facut pe un ministru german sa afirme…

- Germania s-ar putea confrunta cu perturbari ale aprovizionarii cu petrol in cazul daca UE va opri progresiv importurile din Rusia, admite ministrul german al Economiei, Robert Habeck, desi anterioar a spusca Berlinul este pregatit pentru acest scenariu.

- Germania este pregatita sa accepte un embargo asupra petrolului rusesc, urmand sa devina independenta de energia provenita din Rusia, a declarat ministrul german al Finantelor Christian Lindner. Lindner a mai spus ca ”Germania nu poate fi santajata, iar contractele se bazeaza pe plati in dolari sau…

- Slovacia, tara care importa 85% din necesarul sau de consum din Rusia, a anuntat ca va continua sa plateasca in euro gazele rusesti, in ciuda cerintei lui Vladimir Putin de a face plata in ruble, pregatindu-se in paralel sa faca fata unei sistari totale a livrarilor de gaze, scrie EFE.

- Oficialii europeni elaboreaza planuri pentru un embargo asupra produselor petroliere rusești, cea mai contestata masura pana acum, pentru a pedepsi Rusia pentru invadarea Ucrainei. Este și o mișcare care a fost evitata pana in prezent din cauza costurilor