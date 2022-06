Guvernul Germaniei nu va fi de acord cu planurile Uniunii Europene de a interzice efectiv vanzarea de masini noi cu motoare cu ardere interna din 2035, a declarat marti ministrul de Finante Christian Lindner, transmite Reuters.

In incercarea sa de a reduce emisiile care contribuie la incalzirea planetei cu 55% pana in 2030, fata de nivelurile din 1990, Comisia Europeana a propus o reducere cu 100% a emisiilor de CO2 de la masinile noi pana in 2035.

Asta inseamna ca ar fi imposibil sa vinzi masini cu motor cu combustie dupa 2035.

Parlamentarii Parlamentului European au sustinut…