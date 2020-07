Germania se opune deocamdată readmiterii Rusiei în Grupul ţărilor puternic industralizate Rusia nu poate fi readmisa în Grupul statelor puternic industrializate (G7/G8) atât timp cât nu se rezolva problema regiunii Crimeea, anexata de Moscova în anul 2014, si conflictul separatist din estul Ucrainei, afirma ministrul german de Externe, Heiko Maas într-un interviu acordat publicatiei Rheinische Post. Seful diplomatiei de la Berlin a refuzat astfel ideea presedintelui SUA, Donald Trump, de readmitere a Rusiei în Grupul G7/G8. "Cauza pentru care Rusia a fost exclusa a fost anexarea Crimeei si interventia în estul Ucrainei. Atât timp… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu poate fi readmisa in Grupul statelor puternic industrializate (G7/G8) atat timp cat nu se rezolva problema regiunii Crimeea, anexata de Moscova in anul 2014, si conflictul separatist din estul Ucrainei, afirma ministrul german de Externe, Heiko Maas, scrie mediafax.ro.Seful diplomatiei…

- Carl Bernstein, unul dintre jurnaliștii care declanșat scandalul Watergate, succes mediatic din anii 1970 care a dus la o criza politica majora, culminand cu demisia președintelui Richard Nixon, a scris un articol pentru CNN, in care analieazeaza stenograme secrete ale discuțiilor lui Donald Trump,…

- CHIȘINAU, 29 iun - Sputnik. Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca, in situația cu coronavirusul, este necesar sa fie luate masuri de a-l contracara și nu de discutat despre originea sa. © Sputnik / Михаил КлиментьевPutin, despre epidemia de coronavirus in Rusia - detalii "Cred ca…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a denuntat luni "jocul periculos" al Turciei in Libia, vazand in acesta o amenintare directa pentru regiune si pentru Europa, potrivit AFP."Consider astazi ca Turcia joaca in Libia un joc periculos si contravine tuturor angajamentelor sale asumate in…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat luni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, despre planul Washingtonului de invitare a liderului de la Kremlin la summitul G7, informeaza agentia de presa Tass si site-ul Axios.com, anunța MEDIAFAX.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat luni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, despre intenția Washingtonului de a-l invita pe liderul de la Kremlin la summitul G7, informeaza agentia de presa Tass si...

- Oamenii de stiinta din Rusia se pregatesc sa inceapa in doua saptamani studiile clinice pentru un vaccin care sa combata noul coronavirus, a anuntat ministrul rus al Sanatatii, potrivit agentiei de stiri Tass. Rusia este una dintre tarile cu cele mai multe cazuri de coronavirus din lume, fiind…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni ca indemnul national adresat populatiei de a nu merge la serviciu si de a ramane in schimb in casa nu se va mai aplica de marti, semnaland o relaxare a restrictiilor, in ciuda faptului ca numarul de cazuri de noul tip de coronavirus continua sa creasca,…