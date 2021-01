Stiri pe aceeasi tema

- In 2020, Germania a inregistrat o scadere economica de 5,0%, cea mai puternica de la criza financiara din 2009, cand scaderea a fost de 5,7%. Nici ceilalți indicatori economici nu sunt meniți sa linișteasca lucrurile. Astfel, consumul privat a inregistrat in 2020 o scadere de 6,0% comparativ cu anul…

- Directorul institutului german de boli infectioase Robert Koch, Lothar Wieler, s-a aratat ingrijorat de posibilul impact pe care l-ar putea avea asupra Germaniei noile mutatii mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2. Situatia s-ar putea inrautati in Germania, unde joi s-a inregistrat un nou record…

- Municipalitatea suceveana a demarat in regim de urgenta procedura de achizitie a mobilierului necesar pentru amenajarea celor cinci centre de vaccinare impotriva COVID-19, in acest sens fiind alocata suma de 63.703 lei, a anuntat intr-o conferinta de presa, miercuri, primarul Ion Lungu. ‘Maine vor veni…

- Doua treimi dintre germani considera ca coronavirusul va continua sa le afecteze negativ viata tot anul viitor, in timp ce aproximativ un sfert cred ca pandemia va fi in mare masura invinsa in 2021, potrivit unui sondaj, relateaza DPA, citata de Agerpres. De asemenea, conform sondajului YouGov comandat…

- Cea mai mare economie a Europei estimeaza ca va evita o noua recesiune, deși țara intra, de miercuri, in cea de-a doua carantina naționala din cauza pandemiei Este foarte probabil ca Germania sa evite o noua recesiune, chiar daca cea de-a doua carantina nationala din cauza pandemiei de coronavirus ar…

- Institutul de sanatate publica Robert Koch (RKI) a contabilizat sambata 10.003 decese de la inceputul crizei sanitare, cu 49 in plus fata de vineri. In total, 418.005 de persoane au fost infectate cu COVID-19, respectiv cu 14.714 in plus in mai putin de 24 de ore, un nou record cotidian, chiar…

- Situatia din Germania este "extrem de grava" in contextul relansarii epidemiei de COVID-19, a avertizat joi autoritatea sanitara de referinta, care cere respectarea masurilor de protectie pentru a opri raspandirea contaminarilor, relateaza AFP, citata de AGERPRES."Situatia a devenit global…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a facut un apel la cetațenii Germaniei, cerandu-le sa-și reduca la maximum relaționarea sociala. In ultimele zile numarul cazurilor de coronavirus a crescut in Germania, motiv pentru care Merkel le-a recomandat cetațenilor sa ramana in case. “Renuntati la orice calatorie…