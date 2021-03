Stiri pe aceeasi tema

- Administratia lui Joe Biden, care doreste sa revina in Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nulear iranian, a impus primele sanctiuni unor oficiali iranieni, in numele apararii drepturilor omului, relateaza AFP.

- Germania spera ca relatiile imbunatatite cu Statele Unite in mandatul presedintelui Joe Biden vor deschide usa pentru posibile sanctiuni comune impotriva Chinei si Rusiei asupra drepturilor omului si a altor abuzuri, a declarat marti ministrul de externe Heiko Maas, citat miercuri de Reuters.…

- Ministrul austriac de externe Alexander Schallenberg se asteapta ca Uniunea Europeana sa adopte noi sanctiuni impotriva Rusiei in legatura cu cazul Aleksei Navalnii, cel mai proeminent adversar al Kremlinului, relateaza duminica DPA. Un pas probabil ca ar putea fi facut cand ministrii…

- Secretarul de Stat al SUA Antony Blinken a sporit presiunile asupra Chinei, afirmand intr-o convorbire telefonica cu omologul sau chinez Yang Jiechi ca Statele Unite vor sustine respectarea drepturilor omului in Xinjiang, Tibet si Hong Kong, a anuntat Departamentul de Stat, transmite Reuters.

- China a anuntat sanctiuni impotriva unor oficiali ai deja fostei administratii Trump, intre care fostul secretar de stat Mike Pompeo, joi dimineata (ora locala) aproape imediat dupa ce Joe Biden a depus juramantul ca presedinte al Statelor Unite, informeaza Reuters. Ministerul chinez de Externe a declarat…

- Iranul i-a inclus pe presedintele american Donald Trump si pe mai multi oficiali ai administrației sale pe o lista neagra pentru ceea ce considera acte „teroriste si impotriva drepturilor omului”, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Germania a devansat cu cateva ore campania europeana de vaccinare. Edith Kwoizalla, o femeie in varsta de 101 ani de la o casa de batrani din localitatea Halberstadt, a fost prima persoana. Campania oficiala anti-Covid-19 a inceput in Uniunea Europeana duminica, 27 decembrie, cu vaccinul Pfizer/BioNTech.…

- Statele Unite au anunțat luni o noua înasprire a vizelor pentru oficialii chinezi pentru a interzice intrarea în Statele Unite a tuturor celor suspectați de încalcarea drepturilor omului, potrivit AFP.Noile restricții vor afecta „toți oficialii Partidului Comunist Chinez…