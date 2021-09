Germania se asteapă la un val patru ”fulminant” Autoritatile sanitare germane au avertizat ca al patrulea val al pandemiei ar putea capata o dezvoltare ‘fulminanta’ in luna octombrie, daca nu va creste numarul persoanelor vaccinate. Pana in prezent doua treimi din populatia germana a fost vaccinata anti-COVID-19 cel putin cu prima doza, relateaza agentia EFE. ”Daca nu reusim sa sporim in mod drastic vaccinarea, actualul val al patrulea poate capata o dezvoltare fulminanta”, a atentionat la o conferinta de presa presedintele institutului Robert Koch (RKI) pentru boli infectioase, Lothar Wieler, scrie agerpres.ro. Acesta a mai semnalat ca datele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

