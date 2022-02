Stiri pe aceeasi tema

- Președintele german Frank-Walter Steinmeier, a condamnat razboiul , declarand ca se bazeaza pe minciuni. Steinmeier, care s-a adresat națiunii, i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin sa „opreasca nebunia acestui razboi, acum!” Președintele german a laudat, de asemenea, demonstrațiile pro-ucrainene…

- Un bloc de locuințe dintr-o suburbie a Kievului a fost distrus de atacurile cu rachete ale armatei ruse. Pompierii au ajuns, vineri, 25 februarie, la fața locului și au incercat sa stinga incendiul declanșat. Rachetele au lovit capitala ucraineana vineri, in timp ce forțele militare ruse au patruns…

- „Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina”, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Chiar daca in țara vecina, Ucraina, e razboi, „niciun roman nu trebuie sa se teama”, a subliniat președintele Iohannis. Șeful statului a facut aceste declarații in urma ședinței CSAT de joi, 24 februarie…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a convocat luni Consiliul de Securitate si al Apararii Nationale al Ucrainei, pe fondul temerilor privind o invazie rusa, informeaza AFP. Zelenski a anuntat pe Twitter ca a luat aceasta decizie „in contextul declaratiilor” Consiliului de Securitate al Rusiei,…

- Miercuri dimineața, in ziua de 16 februarie, cand era așteptat atacul rusesc asupra Ucrainei, președintele Volodimir Zelenskiy le-a urat cetațenilor o „Zi a Unitații” fericita. Asta, in vreme ce in Ucraina s-a celebrat o sarbatoare naționala improvizata. Volodimir Zelenskiy declara luni seara ca 16…

- Cooperarea energetica ruso-germana este o prioritate pentru Moscova . Berlinul este unul dintre principalii sai parteneri, a declarat președintele rus Vladimir Putin cancelarului german Olaf Scholz inaintea discuțiilor de la Moscova. Putin a spus ca exportatorul de gaze, Rusia este un furnizor de energie…

- Presedintele american Joe Biden va discuta telefonic in aceasta dimineata (ora locala de pe coasta de est a SUA) cu omologul rus Vladimir Putin, a declarat pentru AFP un inalt oficial de la Casa Alba.„Rusia ne-a propus un apel telefonic luni. Atunci noi am propus sambata si au acceptat”, conform sursei…

- Președintele rus Vladimir Putin , a declarat ca, guvernul rus au studiat raspunsurile din partea Statelor Unite și a NATO, dar a ajuns la concluzia ca principalele preocupari ale țarii sale „au fost ignorate”, scrie CNN. Putin nu a spus foarte multe pana acum despre tensiunile de la granița cu Ucraina.…