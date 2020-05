Germania schimba regulile de functionare a abatoarelor, dupa cazurile de COVID-19 Germania a inasprit de miercuri reglementarile din abatoare, interzicand subcontractarea activitatilor de prelucrare a carnii prin agentii, dupa ce mai mult de 600 de lucratori din aceasta industrie sunt infectati cu noul coronavirus, au declarat pentru Reuters surse guvernamentale de la Berlin.



Cazurile au provocat indignare in tarile de origine ale angajatilor din acest sector, care sunt predominant din afara Germaniei.



Recentele focare cu noul coronavirus au atras atentia asupra unui sector dependent de muncitorii din Europa de Est, in special din Romania, angajati deseori… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

