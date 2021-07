Germania schimbă regulile de călătorie pentru cetățenii străini In Germania se ridica interdictiile de intrare pentru turiștii din Regatul Unit, Portugalia si India, Rusia, India și Nepal. Conform BBC, turiștii care sosesc in Germania și care sunt complet vaccinați nu vor fi obligați sa stea in carantina. Cu toate acestea, persoanele nevaccinate vor fi obligate sa stea in carantina de pana la 10 zile, cu posibilitatea de a ieși mai devreme cu un test negativ in a cincea zi. Masura va intra in vigoare miercuri. Cele cinci țari au fost clasificate pana acum ca zone periculoase din cauza variantelor de virus care au fost identificate pentru prima data in India.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

