- Autoritatile germane au revizuit conditiile de intrare in Republica Federala Germania, in contextul pandemiei de COVID-19, astfel incat, incepand de duminica, toate persoanele cu varsta de cel putin 12 ani trebuie sa prezinte, la intrarea pe teritoriul acestei tari, dovada vaccinarii impotriva COVID-19,…

- Se schimba regulile de calatorie pentru Germania. Din acest week-end, țara nu mai primește turiști fara pașaport Covid. Conform Reuters , Guvernul german a anunțat ca din acest week-end va fi permisa intrarea in țara doar a persoanelor care prezinta dovada vaccinarii anti-Covid, a recuperarii dupa boala…

- Insula Malta schimba regulile pentru turiștii straini. Incepand de miercuri, toate persoanele care au mai mult de 13 ani trebuie sa faca dovada vaccinarii anti-coronavirus inainte de a calatori. Conform AP, cei care merg in Malta vor fi nevoiti sa prezinte un certificat de vaccinare Covid-19 recunoscut…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri ca autoritațile bulgare au revizuit condițiile de intrare in țara, in contextul pandemiei de Covid-19. Astfel, romanii vor putea intra in Bulgaria doar cu pașaportul sau cartea de identitate, fara alte documente. Potrivit MAE, noile masuri se aplica pana…

- Grecia impune noi reguli pentru turiștii care vor sa intre in țara – de azi, toți cei care intra in țara pe cale terestra vor fi testați de Covid-19, indiferent daca au fost vaccinați sau au trecut prin boala, iar cei care au un rezultat pozitiv vor sta in carantina 10 zile daca nu sunt vaccinați și…

- Autoritațile din Austria au revizuit condițiile de intrare in țara. Pot intra cei care au fie certificat de vaccinare impotriva COVID-19, unul care atesta vindecarea de boala ori un test PCR sau antigen cu rezultat negativ la Covid-19 efectuat cu 72/48 de ore inainte. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile elene au revizuit conditiile de intrare in Republica Elena, in contextul pandemiei de COVID-19, noile masuri fiind in vigoare din data de 14 mai ora 6,00 pana la data de 24 mai ora 6,00. Astfel, potrivit noilor masuri adoptate de autoritatile…