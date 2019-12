Germania: Scădere semnificativă a donaţiilor către partidele politice Partidele politice nationale din Germania au inregistrat o scadere semnificativa a donatiilor in acest an, potrivit unor cifre publicate pe site-ul sau de parlamentul german, relateaza luni dpa. Valoarea totala a contributiilor a scazut de la 3,1 milioane de euro la 1,2 milioane de euro (de la 3,5 milioane de dolari la 1,3 milioane de dolari), crestin-democratii conservatori (CDU) si aliatii lor bavarezi din Uniunea Crestin-Sociala (CSU) suferind cele mai grele "pierderi". Dupa ce a primit un milion de euro anul trecut, donatiile pentru CDU au ajuns la doar 335.002 de euro in 2019, in timp ce… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 28 dec - Sputnik. Potrivit Bancii Naționale a Moldovei, in luna noiembrie 2019, transferurile banești, facute prin intermediul bancilor, au atins cifra de 101,4 milioane de dolari, fiind in descreștere cu 2,1 la suta fața de aceeași luna a anului trecut. © Photo : Facebook / Dodon IgorIgor…

- Valoarea tranzactiilor derulate joi pe Bursa de la Bucuresti, in primele 45 de minute de la deschiderea sedintei, depasea 5,57 milioane de lei, pe o piata in scadere, conform Agerpres.Conform datelor BVB, cele mai tranzactionate actiuni erau, la 10:45, titlurile Romgaz (706.860 lei), Nuclearelectrica…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere sedinta de joi, iar valoarea tranzactiilor s-a cifrat la 37,74 milioane de lei (7,93 milioane de euro), din care 31,05 milioane lei (6,52 milioane de euro) tranzactii cu actiuni, scrie Agerpres.

- Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat sumele virate partidelor politice, aferente lunii noiembrie. In total, peste 4,4 milioane de euro. Lista suvențiilor este condusa de PSD cu 11.979.329,42 lei, urmat de PNL cu 5.488.477,04 lei, USR 1.614.012,00 lei și ALDE cu 1.192.977,47 lei. Sume mai mici…

- Sute de milioane de dolari si euro in numerar au fost trimise din Rusia spre Venezuela, oferind statului sud-american o gura de oxigen in conditiile in care accesul sau la sistemul financiar global este limitat din cauza sanctiunilor americane, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Valoarea subvențiilor virate in conturile PSD, PNL, USD, ALDE și PMP, in aceasta luna, de catre Autoritatea Electorala Permanenta s-a ridicat la circa 21 milioane de lei. PSD a beneficiat de...

- Chiar daca sanatatea, învațamântul sau alte domenii cheie sunt blocate de lipsa finanțarilor, iata ca statul român gasește sume generoase de bani pentru a sponsoriza partidele politice.

- Uniunea Europeana a importat peste trei milioane de tone de cafea in 2018, cu 12% mai mult decat in 2008, iar valoarea totala a importurilor a fost de 7,8 miliarde euro, arata datele publicate marti de Eurostat, cu ocazia Zilei internationale a Cafelei. Anul trecut, cea mai mare cantitate…