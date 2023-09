Germania, scădere a producției industriale, pentru a treia lună consecutiv Germania a inregistrat un nivel scazut al producției industriale pentru a treia luna consecutiv. Aceasta realitate a avut efecte importante asupra economiei țarii. Germania, producție industriala redusa cu 0,8% in iulie Germania a inregistrat o scadere a producției industriale cu 0,8% in iulie fața de luna precedenta. Acest lucru a avut un efect major asupra economiei țarii. Publicația Bloom Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala germana a scazut din nou in luna iulie, ceea ce a afectat si mai mult cea mai mare economie a Europei si a adus cu sine un val de pesimism asupra inceputului celui de-al treilea trimestru, scrie Bloomberg citat de Mediafax.Productia a scazut cu 0,8% fata de iunie, in special…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna iulie 2023, comparativ cu iunie, o scadere de 0,6% in Uniunea Europeana (UE) si un declin de 0,5% in zona euro, insa Romania se numara printre tarile membre cu cel mai mare avans al preturilor productiei industriale de la o…

- Preturile productiei industriale pe piata interna si piata externa au scazut in iulie cu 0,9% fața de perioada similara din 2022, in conditiile in care industria energetica si cea a bunurilor intermediare au fost pe minus, arata datele INS publicate luni.Comparativ cu iunie 2023, in iulie prețurile…

- Electromagnetica a obtinut in primul semestru al acestui an un profit net de 8,4 milioane lei, fata de un rezultat de 17,9 milioane lei in perioada similara din 2022, conform raportului transmis vineri Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.Compania mentioneaza ca, desi valoarea cifrei de…

- Apple a inregistrat o noua scadere a veniturilor (-1,4%), a treia consecutiva, marcata de o incetinire a vinzarilor de Iphone, a anunțat compania, potrivit AFP. Apple a inregistrat o noua scadere a veniturilor (-1,4%), a treia consecutiva, marcata de o incetinire a vinzarilor de Iphone, a anunțat compania,…

- Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut pana la 5,5% in iunie, de la nivelul de 6,1% inregistrat in luna mai, transmite Reuters, citat de Agerpres. Cifra anuntata de Eurostat este peste estimarile analistilor, care mizau pe o diminuare…

- Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut pana la 5,5% in iunie, de la nivelul de 6,1% inregistrat in luna mai, transmite Reuters, citat de Agerpres. Cifra anuntata de Eurostat este peste estimarile analistilor, care mizau pe o diminuare…

- Dorinel Munteanu (54 de ani), antrenorul Oțelului, susține ca a avut o oferta de la Kaiserslautern inainte de a a semna cu echipa din Galați. Kaiserslautern, de 4 ori campioana in Germania, evolua atunci in liga a treia. Dorinel a revenit la Oțelul in 2021, cand galațenii erau in liga a treia, și a…