Berlinul a salutat vineri mentinerea de baze militare americane pe teritoriul german si inghetarea retragerii trupelor americane, masuri anuntate in ajun de presedintele Joe Biden, a indicat purtatorul de cuvant al executivului german, transmit AFP si Reuters. Aceasta decizie, anuntata joi de noul presedinte al SUA in primul sau discurs de politica externa, va ''servi intereselor celor doua parti'', a afirmat Steffen Seibert intr-o conferinta de presa. Potrivit acestuia, desfasurarea trupelor americane in Germania face parte din eforturile pentru securitate europene si transatlantice.…