Stiri pe aceeasi tema

- Scandal intr-o mare companie din Timișoara, unde aproximativ 70% dintre angajați sunt IT-iști. Este vorba de Elster Rometrics, parte a grupului Honeywell, care produce la Timișoara soluții in domeniul contorizarii energiei electrice, și in care lucreaza aproximativ 240 de persoane. Salariații au declanșat…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.255 locuri de munca vacante. Cele mai multe sunt oferite in Germania. Nemtii ofera 900 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 șofer manipulare bagaje, 53 lacatuș, 52 electrician, 51 sudor, 50 instalator,…

- La data de 09 mai a.c., politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale – Politia Municipiului Targu Jiu, in urma activitaților specifice desfașurate, au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, doi tineri, de 25 respectiv 33 de…

- Potrivit Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba, compania Bosch Rexroth, subsidiara locala a grupului german Bosch cu vanzari globale de peste 78 mld. euro si aproximativ 400.000 de angajati, recruteaza in prezent 206 oameni pentru centrul de productie de la Blaj, cele mai multe…

- Scandal in Piata Mica din municipiul Suceava, unde cateva sute de persoane au luat ieri cu asalt sediul firmei de recrutare de forta de munca Elite Jobs. Oamenii reclamau ca au fost trasi pe sfoara pentru ca li s-au promis locuri de munca in Germania, in agricultura, iar acest lucru nu s-a mai ...

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a inregistrat 14 persoane interesate sa ocupe locuri de munca puse la dispozitie de angajatori prin rețeaua EURES, de la inceputul anului. Potrivit conducerii Agenției, o persoana s-a angajat, pana in prezent, in Germania. „Pentru strainatate,…

- Salariatii AJOFM Mehedinti au inceput actiunile de contactare a agentilor economici, in vederea identificarii locurilor de munca vacante, intr-un numar cat mai mare si din diferite domenii de activitate. AJOFM Mehedinți organizeaza vineri, 20 aprilie a.c., incepand cu ora 10.00, la Hotel Continental…

- Joburile sunt cu norma intreaga, iar salariul oferit pornește de la 1.797 de euro brut pe luna. De asemenea, li se acorda o prima de loialitate de 1.000 de euro angajaților carora li se recunoaște diploma. Responsabilitațile sunt urmatoarele: – documentarea modului de ingrijire și…