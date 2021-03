Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca este pregatita sa comande vaccinul rusesc anti-Covid Sputnik V pentru tara sa, daca acesta este autorizat in UE, anunt ce survine in timp ce Angela Merkel este criticata aspru pentru incetinirea campaniei de vaccinare in Germania,

