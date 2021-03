Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Sanatații, Jens Spahn, s-a declarat vineri ca fiind in favoarea semnarii unui contract intre țara sa și Rusia pentru doze din vaccinul Sputnik V impotriva Covid-19, in condițiile in care Uniunea Europeana „nu face nimic” pentru a achiziționa serul rusesc, transmite Reuters.

- Europa ar putea oferi capacitati de productie pentru vaccinul rusesc impotriva COVID-19 Sputnik V, a declarat miercuri ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, relateaza dpa. Partea rusa a solicitat un astfel de sprijin, iar ideea este luata in considerare in Germania si in Europa, a spus…

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, si premierii unor landuri germane s-au declarat favorabili utilizarii in Germania si chiar la nivelul Uniunii Europene a unor vaccinuri anticoronavirus produse in Rusia sau China, potrivit Mediafax.

- BUCURESTI, 26 ian – Sputnik, Marius Holdean. O nepotrivire majora intre Angela Merkel și Comisia Europeana a aparut cu privire la interdicțiile generale de calatorie și inchiderea granițelor. Astfel, Comisia Europeana nu este de acord cu propunerea Germaniei de a interzice calatoriile in UE,…

- Germania va deveni prima tara din Uniunea Europeana care va folosi tratamentul experimental pe baza de anticorpi administrat fostului presedinte american Donald Trump impotriva COVID-19, a anuntat duminica ministrul Sanatatii german Jens Spahn, relateaza AFP. "Guvernul a cumparat 200.000 de doze pentru…

- Germania va deveni prima tara din Uniunea Europeana care va incepe sa foloseasca acelasi tratament experimental cu anticorpi despre pe care l-a primit fostul presedinte american Donald Trump pentru Covid-19, a anuntat ministrul Sanatatii, Jens Spahn, citeaza The Guardian. Citește și: Medicul…

- Germania este dispusa sa coopereze cu Rusia pentru combaterea pandemiei COVID-19, in pofida tensiunilor actuale in chestiuni politice, si ofera Moscovei sprijin tehnic in procesul autorizarii vaccinului rusesc Sputnik V in Uniunea Europeana, potrivit Agerpres. ''Dincolo de toate diferentele…

- Germania nu poate castiga batalia impotriva coronavirusului fara statele vecine din Uniunea Europeana si fara eforturi transpartinice in interior, a declarat miercuri parlamentului de la Berlin ministrul sanatatii, Jens Spahn, in cadrul argumentatiei privind modul de