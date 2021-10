Echipa nationala de fotbal a Romaniei va evolua vineri, de la ora 21:45, in deplasare, cu selectionata Germaniei, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale 2022. Meciul va fi transmis in direct pe PRO TV și Radio Romania Actualitați. Nemții ocupa primul loc in clasamentul Grupei A, cu 15 puncte. Tricolorii sunt pe 3, cu 10 puncte. Stanciu și compania vor juca in echipamentul de baza. Selecționerul Romaniei, Mirel Radoi, spera ca elevii sai sa produca surpriza la Hamburg. “Pare o partida in care jucatorii isi gasesc singuri motivatia, pentru ca sunt foarte multe lucruri de castigat. Dar nu vreau…