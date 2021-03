Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de tineret a Romaniei este la egalitate cu echipa Germaniei, 0-0, la pauza meciului care are loc marti, pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta, in Grupa A a Campionatului European de fotbal Under-21. Alexandru Matan a avut o bara (min. 5), intr-o prima repriza dominata categoric…

- Dumitru Dragomir (74 de ani), fostul șef al LPF, il cere pe Radu Dragușin (19) titular la meciul dintre Romania U21 și Germania U21, ultimul din grupele Campionatului European pentru „tricolori”. Romania U21 va juca cu Germania pe 30 martie, de la ora 19:00, pe Boszik Arena din Budapesta. ...

- Romania a pierdut la limita cu Germania, 0-1, in etapa a doua a preliminariilor Campionatului Mondial. Nicolae Stanciu (27 de ani), mijlocașul „tricolorilor”, a explicat la final, printre altele, ocazia irosita in minutul 90, cand l-a deposedat pe Ginter și a șutat modest in plasa laterala, din cațiva…

- Germania U21 și Olanda U21 au remizat, scor 1-1, intr-un meci din grupa A de la Campionatul European U21, cea din care face parte și Romania U21. Cronica meciului Ungaria U21 - Romania U21 Olanda U21, egala Romaniei din meciul de debut, a deschis scorul imediat dupa pauza, in minutul 48, prin reușita…

- In minutul 6 al meciului Ungaria U21 - Romania U21 - grupele Campionatului European de tineret -, la scorul de 0-0, Marius Marin (22 de ani), capitanul „tricolorilor” mici, a vazut cartonașul galben din cauza unui gest stupid. Astfel, mijlocașul central va lipsi pentru meciul cu Germania de runda viitoare!…

- Reprezentativa Germaniei a invins formatai Ungariei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, la Szekesfehervar, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European de fotbal Under-21, gazduit de Ungaria si Slovenia. Vicecampioana de acum doi ani s-a impus prin golurile marcate in ultima jumatate…

- Echipa naationala U21 a Romaniei va debuta, astazi, in grupele principale ale Campionatului European 2021. „Tricolorii“ vor infrunta miercuri naționala Olandei, de la ora 22.00 (TVR 1), urmand sa mai dispute meciuri cu Ungaria (27 martie) și Germania (30 martie). Meciul contra echipei U21 a Olandei…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, a declarat, marti, la finalul sedintei Comitetului Executiv, ca si-ar dori ca meciurile din cadrul Campionatului European din acest an gazduite de Romania sa se desfasoare cu spectatori pe 50-60% din capacitatea Arenei Nationale. El a…