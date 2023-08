Germania riscă să se confrunte cu o penurie de gaze naturale în următorii ani Germania va continua sa fie expusa riscului de penurie de gaze naturale pana in sezonul de iarna 2026/2027, daca nu va lua masuri pentru a adauga terminale GNL, capacitați suplimentare de stocare a gazelor sau conducte, a declarat joi INES, grupul operatorilor germani de stocare a gazelor, in actualizarea sa din august privind gazele naturale, scrie oilprice.com. "Fara masuri suplimentare de infrastructura, riscul unei penurii de gaze la temperaturi scazute exista inca și probabil ca va continua sa ne insoțeasca pana in iarna 2026/27", a declarat șeful INES, Sebastian Bleschke, intr-un comunicat. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

