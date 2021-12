Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile mai severe introduse de autoritati pentru a incerca sa limiteze raspandirea noului coronavirus ii descurajeaza pe germani de la cumparaturi chiar in perioada aglomerata dinaintea Craciunului. Potrivit HDE (Handelsverband Deutschland), vanzarile in magazinele nealimentare au scazut cu o…

- Sondajul arata ca numai 20% din cele 350 de companii intervievate au spus ca sunt multumite de vanzarile de Craciun de pana acum. Noiembrie si decembrie sunt de obicei cele mai bune luni pentru comercianti. ”Sectorul de retail a reusit pana in noiembrie sa sfideze conditiile tot mai dificile, inclusiv…

- Potrivit masurilor care vor intra in vigoare pe 6 decembrie, persoanele nevaccinate nu vor putea sa intre in cinematografe, restaurante si la evenimente sportive, a anuntat guvernul premierului Mario Draghi, transmite Reuters. Masurile au fost luate in conditiile in care majoritatea tarilor europen…

- Autoritațile din Belgia instituie noi restricții pe fondul creșterii numarului cazurilor de COVID-19. Regula purtarii maștilor de protecție este extinsa in mai multe spații publice, iar munca de acasa va deveni obligatorie, relateaza Reuters . Noile restricții au fost anunțate miercuri și vor intra…

- Declin neasteptat al vanzarilor cu amanuntul in zona euro, in septembrie, partial din cauza Germaniei. Astfel, vanzarile cu amanuntul, care sunt un indicator al cererii de consum, au scazut in septembrie cu 0,3% comparativ cu luna precedenta, fiind insa mai mari cu 2,5% comparativ cu aceeasi perioada…

- Astfel, vanzarile cu amanuntul, care sunt un indicator al cererii de consum, au scazut in septembrie cu 0,3% comparativ cu luna precedenta, fiind insa mai mari cu 2,5% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Analistii intervievati de Reuters anticipau pentru zona euro o crestere lunara de 0,3%…