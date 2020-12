Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) s-a intrunit joi seara pentru a decide prelungirea starii de alerta, precum și masurile restrictive care vor fi impuse populației pentru urmatoarele 30 de zile. Raed Arafat le-a cerut romanilor sa evite mersul la colindat și petrecerile de Revelion,…

- Cercetatorii spanioli au descoperit ca pacienții Covid care au ajuns in spital cu niveluri de zahar din sange peste nivelul normal au șanse mai mari de a muri acolo – indiferent daca au fost diabetici, relateaza Reuters, citand cele mai recente studii in domeniu referitoare la cauzele mortalitații…

- Cu restricții privind adunarile de familie, instrucțiuni de a nu se imbrațișa și o cerere politicoasa adresata Sfantului Nicolae de a „pastra distanța”, Europa se pregatește pentru primul sau Craciun COVID-19, scrie Reuters, intr-o ampla analiza a masurilor luate pe vechiul continent. Statele Europei,…

- Germanilor li se spune sa se pregateasca pentru interzicerea artificiilor in sarbatorile lor tradiționale de Anul Nou, singura perioada a anului in care persoanelor private li se permite in mod legal sa le cumpere. Autoritațile spera ca interdicția va reduce numarul de persoane care au nevoie de tratament…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Cu un an inainte de alegerile federale, Partidul Verzilor din Germania solicita guvernului condus de cancelarul creștin-democrat Angela Merkel, sa purceada la schimbarea fundamentala a politicii germane in materie de transporturi, scrie cotidianul ”Suddeutche…

- Judetele Alba si Cluj au fost introduse de autoritatile germane pe lista zonelor de risc epidemiologic din Romania, iar cei care vin din aceste zone sunt obligati sa se autoizoleze, informeaza joi Ministerul Afacerilor Externe, relateaza Agerpres. Potrivit MAE, la acest moment, alaturi de municipiul…

- Președintele Donald Trump și rivalul democratic Joe Biden s-au luptat cu inverșunare cu privire la managementul administrației Trump in ceea ce privește pandemia coronavirusului, asistența medicala și economia intr-o prima dezbatere haotica și marcata de insulte și atacuri personale, transmite Reuters.…

- Una dintre cele mai mari scurgeri de informații, care include tranzacții de aproximativ 2 trilioane de dolari, a dezvaluit cum cele mai mari banci ale lumii au permis criminalitații sa mute bani negri in jurul pamantului, scriu jurnaliștii BBC. De asemenea, documentele obținute de Buzzfeed News arata…