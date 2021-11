Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va construi din luna decembrie ”o bariera” permanenta de-a lungul granitei cu Belarus, unde se afla numerosi migranti, iar lucrarile vor fi gata in primul semestru al anului 2022, a anuntat luni ministrul de interne polonez Mariusz Kaminski, potrivit unui comunicat, relateaza dpa si AFP, citate…

- Germania nu intenționeaza sa-i primeasca pe refugiații de la granița Belarusului cu Uniunea Europeana, iar aceștia „ar trebui sa fie conduși in siguranța inapoi in țarile lor de origine”, a spus purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert. „Ceea ce ar trebui sa se intample este ca migrantii,…

- Forțele de securitate din Belarus sunt acuzate de Poliția de frontiera poloneza ca le-ar da instrucțiuni și echipamente migranților blocați la frontiera dintre cele doua state pentru a lua cu asalt granița, relateaza DPA, potrivit Agerpres.„Strainii primesc instructiuni, echipamente si gaze lacrimogene…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat sambata ca manevrele neprogramate ale NATO in Marea Neagra reprezinta o provocare serioasa pentru Moscova si ca Rusia nu are nimic de-a face cu criza migratiei dintre aliatul sau, Belarus, si Uniunea Europeana, transmite AFP. ”Statele Unite si aliatii…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat sambata ca manevrele neprogramate ale NATO in Marea Neagra reprezinta o provocare serioasa pentru Moscova. De asemenea, liderul rus a precizat ca Rusia nu are nimic de-a face cu criza migratiei dintre aliatul sau, Belarus, si Uniunea Europeana, informeaza…

- Lituania a cerut Uniunii Europene sa-si închida spatiul aerian pentru companiile aeriene care efectueaza zboruri la Minsk, în lumina afluxului continuu de migranti ilegali dinspre Belarus.Ministrul lituanian de externe Gabrielius Landsbergis a declarat marti ca a avansat ideea în…

- Peste 400 de migranți in special irakieni si iranieni, au fost arestati in Germania in apropierea frontierei poloneze, au anuntat astazi, polițiștii cu rol de prevenire a traficului de migranți, noteaza AFP, citata de Agerpres. Cei mai mulți dintre ei proveneau din Siria și Yemen. Unii dintre ei au…

