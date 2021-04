Stiri pe aceeasi tema

- Spania va imuniza cu prioritate cu vaccinul de la Johnson & Johnson, in urmatoarea perioada, persoanele din grupa de varsta 70-79 de ani, a anuntat luni ministrul sanatatii, Carolina Darias, transmite Reuters. Primele 300.000 de doze din acest vaccin, care se administreaza intr-o singura…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat duminica intr-un interviu acordat CNN ca finalizarea gazdoctului Nord Stream 2 depinde, in fond, de constructorii acestuia, in pofida faptului ca Washingtonul i se opune, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Intrebat daca SUA pot face ceva pentru…

- Germania se asteapta ca Uniunea Europeana sa convina asupra unor sanctiuni impotriva Chinei pentru nerespectarea drepturilor omului, a declarat luni, la Berlin, ministrul de externe german Heiko Maas, relateaza Reuters. Potrivit unor diplomati, UE urmeaza sa adopte sanctiuni care vor viza patru oficiali…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, si omologii sai din opt state UE - Austria, Croatia, Cehia, Germania, Grecia, Irlanda, Slovacia si Slovenia - i-au adresat o scrisoare Inaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, in care solicita includerea pe agenda reuniunii…

- Germania doreste ca in timpul presedintiei lui Joe Biden sa aseze pe noi baze relatiile cu SUA, ajunse la un nivel minim cat a fost Donald Trump presedinte, si aceste relatii imbunatatite sa deschida usa de pilda pentru posibile sanctiuni comune impotriva Chinei si Rusiei pentru drepturile omului sau…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel vineri la intarirea eforturilor de combatere a rasismului si extremismului de dreapta, lansand totodata un atac virulent impotriva formatiunii populiste Alternativa pentru Germania (AfD), transmite dpa. Vineri se implineste un an de cand…

- Germania intentioneaza sa cheltuie aproape noua miliarde de euro in acest an pentru a cumpara 635,1 milioane vaccinuri COVID-19. Achiziția se va face atat in cadrul schemei comune de achizitii care a fost pusa la punct in Uniunea Europeana cat si in cadrul unor contracte nationale, potrivit unui document…

- UE va amâna impunerea de noi sancțiuni unor indivizi ruși daca Kremlinul îl va elibera pe activistul pro-democrație Aleksei Navalnîi, au anunțat luni miniștrii de externe ai UE, care l-au trimis pe șeful diplomației europene la Moscova, vizita urmând a avea loc saptamâna…