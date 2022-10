Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ucrainei, Denis Smihal, a promis Uniunii Europene o continuare in ritm accelerat a reformelor de anvergura demarate in tara sa in drumul ei spre aderarea la UE, informeaza marti dpa și Agerpres. „Pana la sfarsitul acestui an, Kievul vrea sa implementeze asa-zisul acord de asociere”, a…

- Comisia Europeana va aloca 40 de miliarde de euro pentru a ajuta gospodariile si companiile care sufera de pe urma facturilor energetice ridicate și va incepe sa faca achiziții de gaz comune, pentru a-și intari poziția pe piața. Aceste masuri au fost anunțate marți de șefa Comisiei Europene, Ursula…

- Romania vrea sa investeasca 1,8 miliarde de euro in proiecte energetice destinate sistemului de irigatii. Ce spune ministrul Boloș Romania incearca sa implementeze un proiect pilot pentru infrastructura de irigatii, investitia ridicandu-se la 1,8 miliarde euro pe o lungime a canalelor de irigatii de…

- Atitudinea cancelarului german Olaf Scholz, care și-a concentrat toata atenția asupra intereselor Germaniei in loc sa adreseze prioritațile Uniunii Europene in privința crizei energetice, a fost criticata de comisarul francez și cel italian, care acuza Berlinul ca a adoptat o strategie individualista,…

- O scadere a activitații in sectorul economic in zona euro s-a adancit in septembrie, potrivit unui sondaj care a aratat ca economia intra probabil intr-o recesiune, deoarece consumatorii iși reduc cheltuielile pe fondul unei crize a costului vieții, relateaza Reuters . Producatorii au fost afectați…

- Ministrul german de Finante, Christian Lindner, a declarat luni ca inca analizeaza metode pentru a asigura un pret accesibil al gazelor pentru populatie, in timp ce asteapta recomandarile unui grup de experti, transmite Reuters.

- Guvernul de la Praga a ajuns la un acord privind plafonarea preturilor la gaze si electricitate in 2023, pentru a atenua impactul scumpirii acestora asupra gospodariilor, a anuntat premierul ceh Petr Fiala, a carui tara asigura semestrul acesta presedintia Uniunii Europene, transmite Reuters. Planul…

- Comisia Europeana anunta ca va trimite 5,5 milioane de pastile de iodura de potasiu pentru persoanele care locuiesc in vecinatatea centralei nucleare Zaporojie din Enerhodar, Ucraina, relateaza BBC, preluat de News.ro. De asemenea, Bruxelles-ul furnizeaza pastilele la cererea Ucrainei, prin Mecanismul…