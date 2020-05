Stiri pe aceeasi tema

- Germania redeschide - incepand de luni - locurile de joaca, muzeele si bisericile si urmeaza sa ia o hotarare, in zilele urmatoare, cu privire la scoli si anumite evenimente sportive, in cadrul unui plan de iesire treptata din izolarea impusa in lupta impotriva noului coronavirus, relateaza Reuters.

- Premierul Ungariei Viktor Orban a anuntat miercuri o relaxare a restrictiilor de deplasare a populatiei in afara capitalei Budapesta, care a raportat cele mai multe cazuri de infectii cu noul coronavirus, afirmand ca magazinele vor fi redeschise fara sa fie impuse limite de program, relateaza Reuters.…

- Guvernul ceh a aprobat vineri solicitarea care va fi adresata parlamentului pentru prelungirea pana pe 25 mai a starii de urgenta pentru combaterea epidemiei de coronavirus, dar in acelasi timp vor fi relaxate numeroase restrictii ca urmare a scaderii substantiale a numarului noilor cazuri de COVID-19,…