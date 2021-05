Germania relaxează regulile de carantină pentru călători, o decizie salutată de sectorul turismului Germania a relaxat miercuri regulile de carantina pentru calatorii veniti din anumite tari considerate cu risc de coronavirus, o veste salutata de profesionistii din turism în perspectiva vacantelor estivale, scrie Agerpres.



Decizia adoptata de guvernul cancelarului Angela Merkel va face posibil ca germanii sa-si petreaca vacantele în destinatii apreciate precum Spania, Italia sau Grecia, fara a mai fi obligati sa intre în izolare la revenirea în tara, cu conditia sa prezinte un test PCR negativ recent, sa fie vaccinati cu schema completa sau sa fie considerati vindecati… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

