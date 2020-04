Stiri pe aceeasi tema

- Germania va permite muncitorilor straini sa intre in tara si sa ajute la recoltatul fructelor si legumelor, a anuntat joi Guvernul de la Berlin, relaxand restrictiile de calatorie impuse anterior pentru a limita raspandirea coronavirusului, transmite Reuters.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In aceste zile, Uniunea Europeana are de trecut un test major. Testul solidaritații. Rațiunea de a exista a acestei mari asocieri intre statele continentului. Daca nu va fi demonstrata existența solidaritații intre diversele categorii de state, atunci vom avea de tras o…

- Germania va accepta copii refugiati din insulele grecesti din Marea Egee doar daca si celelalte tari din Uniunea Europeana participa la actiuni umanitare de acest fel, relateaza DPA. "Nu va exista nicio decizie separata a Germaniei. Mai degraba, este necesar ca mai multe state membre sa cada de acord…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor conditiona accesul la finantare in bugetul UE pentru 2021-2027 de respectarea statului de drept, potrivit unui proiect de document pregatit pentru summitul care va avea loc joi la Bruxelles, informeaza Reuters."Un regim de conditionalitate va…

- Productia totala de leguminoase (mazare, fasole, lupin, naut si linte) a Uniunii Europene a fost de 4,11 milioane tone in 2018, iar suprafata totala alocata acestor culturi a fost de 2,17 milioane hectare, adica o suprafata putin mai mica decat cea a insulei Sardinia, arata datele publicate luni de…

- Comisia Europeana a cerut mai multor tari, printre care Franta si Germania, dar si Romania, sa isi inainteze "rapid" planul privind energia si clima menit a pune in aplicare obiectivele de reducere a gazelor cu efect de sera pana in 2030 in Uniunea Europeana, a precizat joi executivul comunitar,…

