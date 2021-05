Stiri pe aceeasi tema

- Responsabilii sanitari britanici au inclus vineri varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2 in randul ”variantelor care determina ingrijorare” (”variants of concern”), in urma dovezilor ca aceasta se raspandeste mai usor, relateaza agentia Reuters. Public Health England (PHE) a desemnat astfel varianta…

- Persoanele care vin in Polonia din Brazilia, India sau Africa de Sud vor intra in carantina, a declarat marti ministrul polonez al sanatatii. Acesta a anuntat, in acelasi timp, ca 16 cazuri de COVID-19 cu varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Polonia, potrivit Reuters.…

- Varianta indiana a coronavirusului, suspectata ca ar fi scufundat India intr-o criza sanitara majora , a fost detectata in „cel putin 17 tari”, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Ugur Sahin, 55 de ani, cofondator al companiei farmaceutice germane BioNTech, a declarat ca este increzator…

- Un prim caz al variantei indiene de Covid-19, responsabila pentru un focar epidemic în India, a fost depistata în Elveția, au anunțat sâmbata autoritațile sanitare din aceasta țara, potrivit AFP.„Primul caz al variantei indiene a Covid-19 a fost depistat în Elveția”,…

- Varianta de coronavirus descoperita in Africa de Sud poate elimina protecția oferita de vaccinul produs de Pfizer / BioNTech intr-o oarecare masura, a descoperit un studiu realizat in Israel, citat de Reuters. Studiul a fost efectuat pe 400 de persoane testate pozitiv, la 14 zile sau mai mult dupa ce…

- Varianta de coronavirus descoperita in Africa de Sud poate elimina protecția oferita de vaccinul produs de Pfizer / BioNTech intr-o oarecare masura, a descoperit un studiu realizat in Israel, citat de Reuters. Studiul, prezentat de Mediafax, a fost efectuat pe 400 de persoane testate pozitiv, la 14…

- Este cel mai redus bilant zilnic al victimelor pandemiei de la inceputul lunii septembrie, in timp ce vaccinarea in Marea Britanie a depasit un nou prag semnificativ, relateaza Agerpres , care citeaza Reuters. Un numar de 31.301.267 de persoane, dintr-o populatie de circa 68 de milioane, au fost vaccinate…

- O varianta extrem de contagioasa a coronavirusului, care s-a raspandit in intreaga lume de cand a fost descoperita initial in Marea Britanie, la sfarsitul anului trecut, prezinta o rata de mortalitate cu 30%-100% mai mare in comparatie cu tulpinile anterioare, au anuntat miercuri cercetatorii, potrivit…