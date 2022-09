Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Berlin banuiesc ca o alga toxica ar fi in mare parte responsabila pentru moartea a peste 100 de tone de pesti in fluviul Oder, care traverseaza Germania si Polonia, a anuntat luni Ministerul german al Mediului, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Autoritatile din Brandenburg, "landul" care inconjoara Berlinul, au avertizat cu privire la moartea unui mare numar de pesti in raul Oder, care se invecineaza cu Polonia, aparent atribuita poluarii apei din cauza secetei, informeaza EFE joi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Autoritatea germana pentru concurența a anunțat ca, incepand din luna mai, investigheaza divergența dintre prețurile la țiței, prețurile de vanzare la rafinarii și prețurile la stațiile de benzina, dar nu a tras inca nicio concluzie pentru a lua masuri, scrie Reuters. Fii la curent cu cele…

- Agenția de circulație rutiera din Germania a anunțat ca recheama in service modelele Y și 3 de la Tesla din cauza unei defecțiuni la sistemul automat de apel de urgența, care afecteaza 59.000 de vehicule la nivel global, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Germania sprijina Polonia si Romania in vederea adaptarii cailor ferate ale celor doua tari pentru a permite exportul milioanelor de tone de cereale blocate in Ucraina, din cauza blocadei maritime a Rusiei, a afirmat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, transmite Reuters, conform AGERPRES.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si-a sustinut marti decizia de a aproba planurile de cheltuieli de miliarde de euro ale Poloniei din fondurile de relansare dupa epidemia de COVID-19, in ciuda reformelor din justitia poloneza, transmit dpa si Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Atacantul belgian Romelu Lukaku nu va evolua in meciul pe care nationala tarii sale in va disputa in compania selectionatei Poloniei, miercuri la Bruxelles, in cadrul etapei a doua a Ligii Natiunilor la fotbal, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa se dizolve și sa creeze o noua alianța cu Franța și Germania in centru, fara Polonia și Ungaria, a declarat fostul președinte al Poloniei, Lech Walesa, intr-un interviu publicat sambata de portalul Interia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…