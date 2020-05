Stiri pe aceeasi tema

- Sute de protestatari au luat parte la demonstratii sambata in doua orase din Germania, Stuttgart si Berlin, impotriva restrictiilor in vigoare asupra vietii publice in eforturile de limitare a raspandirii coronavirusului, potrivit DPA.Potrivit organizatorilor, cateva sute de persoane s-au…

- Germania este țara europeana care a gestionat cel mai bine criza coronavirusului. Cu toate astea sute de protestatari au manifestat sambata in orașele Stuttgart si Berlin impotriva restrictiilor impuse de guvern pentru limitarea raspandirii coronavirusului.Potrivit organizatorilor, cateva sute de persoane…

- Zeci de copii refugiati din insulele grecesti au plecat sambata dimineata spre Germania, a declarat o purtatoare de cuvant a aeroportului din Atena pentru dpa. Minorii s-au imbarcat spre orasul Hanovra din nordul Germaniei, de unde urmeaza sa fie dusi in zona Osnabrueck pentru o carantina…

- Grecia a transferat o duzina de copii neinsotiti din tabere de migranti supraaglomerate spre Luxemburg miercuri, prima din cele peste 1.000 de relocari accelerate pe fondul ingrijorarilor legate de impactul coronavirusului asupra grupurilor vulnerabile, relateaza Reuters. Un alt grup de…

- Un adolescent afgan a murit miercuri dupa ce a fost înjunghiat cu o zi înainte de conaționali în afara taberei de refugiați Moria de pe insula greaca Lesbos, în timp ce alți patru au fost raniți într-o încaierare, au declarat surse din poliție, citate de AFP. Ranit…

- Cancelarul german Angela Merkel si liderii landurilor federale vor avea joi o reuniune la Berlin in contextul epidemiei de coronavirus, care pune la incercare sistemul federal de impartire a puterilor, transmite dpa. La reuniune sunt asteptati sa participe toti liderii celor 16 landuri,…

- Germania va accepta copii refugiati din insulele grecesti din Marea Egee doar daca si celelalte tari din Uniunea Europeana participa la actiuni umanitare de acest fel, relateaza DPA. "Nu va exista nicio decizie separata a Germaniei. Mai degraba, este necesar ca mai multe state membre sa cada de acord…