- Politica privind acceptarea imigranților promovata de cancelarul german Angela Merkel i-a adus numeroase critici, starnind polemici profunde in societatea germana, de-a lungul timpului. Scaderea ei in popularitate dupa ultimele alegeri devine din ce in ce mai vizibila, dupa anunțul facut de o mare personalitate…

- Unii membri ai guvernului britanic au mers pana acolo incat au comparat cu 'Germania nazista' politica destinata sa creeze 'un mediu ostil' pentru imigratia ilegala pe vremea cand premierul britanic Theresa May se afla la conducerea Ministerului de Interne, a declarat joi fostul sef…

- Ministrul german pentru Europa, social-democratul Michael Roth, a pledat luni pentru o noua politica de atenuare a tensiunilor cu Rusia, alaturandu-se corului de voci care o preseaza pe sefa guvernului de la Berlin, Angela Merkel, sa-si modereze pozitia fata de Kremlin, inasprita mai ales dupa otravirea…

- Numarul persoanelor din Germania care se descriu ca salafisti - adepti ai unei forme extrem de conservatoare de islam sunnit- s-a dublat in ultimii cinci ani, potrivit cifrelor anuntate miercuri de Ministerul federal de Interne, transmite dpa. Daca in 2013 numarul celor care se declarau…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a acuzat Uniunea Europeana ca a adoptat o atitudine "de superioritate" in discutiile cu tarile membre din estul Europei in problema repartizarii migrantilor, relateaza Reuters. Seehofer, membru al CSU, aliatul bavarez al cancelarului Angela Merkel, a facut…

- Noul ministru de Interne din Germania, Horst Seehofer, a expus o poziție foarte dura impotriva religiei musulmane. Proaspatul demnitar risca, astfel, sa intre intr-un razboi dur contra cancelarului Angela Merkel, care a susținut in repetate randuri ca musulmanii trebuie integrați in statul federal.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca musulmanii ce locuiesc pe teritoriul german si religia lor sunt parte a Germaniei, contrazicandu-l astfel pe ministrul de interne al guvernului sau, Horst Seehofer, care afirmase ca 'islamul nu este parte a Germaniei', informeaza dpa. Cei…

