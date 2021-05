Germania recunoaste pentru prima oara faptul ca a comis ”un genocid” al populatiilor hereros si namas, in Namibia, in timpul perioadei coloniale, si urmeaza sa plateasca acestei tari un ajutor de dezvoltare in valoare de peste un miliard de euro. ”Vom califica in mod oficial aceste evenimente drept ceea ce sint din punctul de vedere de azi, (si anume) un genocid”, a anuntat vineri intr-un comun