- Companiile au un deficit de peste un milion de angajați, cauta muncitori in toate statele Europei și sunt dispuși sa ofere o serie de bonusuri și beneficii pentru a gasi forța de munca. Numărul locurilor de muncă vacante în Germania a atins un nivel record în primul trimestru din…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.243 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania -850 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 sofer manipulare bagaje, 52 electrician, 50 instalator, 41 lacatus, 41 sudor, 31 sofer de camion, 10 manipulant…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.366 locuri de munca vacante, anunța, miercuri, ANOFM. Joburile sunt repartizate, potrivit Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Munca (ANOFM), dupa cum urmeaza: Germania – 888 locuri de munca: 400 manipulant…

- Rata medie anuala a locurilor de munca vacante s-a situat, in 2017, la 1,24%, in scadere cu 0,04 puncte procentuale in comparatie cu anul anterior, in timp ce numarul mediu anual al locurilor de munca vacante a fost de 60.000, in usoara crestere fata de 2016, arata datele Institutului National de Statistica…

- Numarul mediu anual de locuri de munca vacante din economie, un indicator al deficitului de forta de munca la nivel national, a crescut anul trecut cu 200 fata de anul anterior, pana la 60.000, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).”Numarul mediu anual al…

- Angajatorii din 11 state europene ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, peste 1.400 de locuri de munca vacante pentru romanii care doresc o slujba in strainatate. Cele mai multe posturi vacante sunt in Germania.

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, arata un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca, transmite Reuters.

- In trimestrul IV 2017, numarul locurilor de munca vacante a fost de 54.700, in scadere cu 4.200, rata locurilor de munca vacante scazand, in perioada mentionata, cu 0,16 puncte procentuale.