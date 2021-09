Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de supraveghere in domeniul vaccinurilor din Germania a recomandat vineri vaccinarea impotriva Covid-19 a femeilor insarcinate si a celor care alapteaza, cu un vaccin bazat pe tehnologia ARNm, transmite Reuters.

- Victoria Azarenka s-a aratat contrariata de faptul ca spectatorii care vor sa asiste la meciurile turneului US Open trebuie sa fie vaccinati împotriva COVID-19, dar jucatorii care evolueaza în arenele de la Flushing Meadows nu sunt obligati sa fie imunizati împotriva noului coronavirus,…

- Femeile insarcinate ar trebui sa fie vaccinate impotriva Covid-19, potrivit unei noi analize care nu a aratat un risc sporit de pierdere a sarcinii, a afirmat miercuri Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, transmite Reuters, informeaza News.ro. CDC a declarat…

- Franta ar trebui sa ia in considerare daca sa introduca obligativitatea vaccinarii populatiei pentru Covid-19, astfel incat guvernul sa poata actiona rapid in cazul inrautatirii epidemiei, a afirmat vineri autoritatea pentru sanatate din tara, transmite Reuters. In urma revenirii la crestere a numarului…

- Guvernul de la Atena a precizat, joi, ca vaccinarea anti-COVID-19 pentru anumite categorii profesionale va deveni obligatorie in Grecia, anunțul oficial urmand a fi facut saptamana viitoare, informeaza Reuters, citata de Agerpres . „Guvernul a primit recomandari relevante de la Comitetul national pentru…