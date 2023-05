Stiri pe aceeasi tema

- Germania isi va muta sistemul de aparare antiracheta Patriot stationat in prezent in Slovacia catre Lituania pentru a proteja un summit NATO programat pentru iulie la Vilnius, a declarat Ministerul Apararii al tarii intr-un comunicat, citat vineri de Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat luni un nou apel catre NATO, indemnand Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord sa ia o „decizie politica pozitiva” cu privire la candidatura Kievului in cadrul summitului sau din iulie, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Partenerii occidentali…

- Majoritatea germanilor doresc ca Ucraina sa inceapa negocieri cu Rusia pentru incheierea razboiului declansat de invazia rusa in urma cu aproape 15 luni, arata un sondaj de opinie efectuat de institutul de cercetare YouGov pentru agentia Dpa. La intrebarea „Credeti ca Ucraina trebuie sau nu sa negocieze…

- Mai multe state din cadrul Alianței Nord-Atlantice, NATO, au cerut Germaniei sa instaleze sisteme antiaeriene PATRIOT pentru protejarea complexului in care se va derula summitul de la Vilnius, programat in luna iulie.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acceptat invitatia NATO de a participa la summitul Aliantei Nord-Atlantice, preconizat sa aiba loc in zilele de 11 si 12 iulie la Vilnius, in Lituania, a anunțat vineri secretarul general al Organizatiei, Jens Stoltenberg, in marja

- Jens Stoltenberg acuza faptul ca foarte puține state membre cheltuie cat trebuie pentru inzestrarea armatei. Vladimir Putin nu are planuri imediate de pace in Ucraina, astfel ca Occidentul trebuie sa se pregateasca pentru a furniza ajutor letal Kievului pentru mult timp de acum incolo, iar statele NATO…

- Vladimir Putin nu are planuri imediate de pace in Ucraina, astfel ca Occidentul trebuie sa se pregateasca pentru a furniza ajutor letal Kievului pentru mult timp de acum incolo, iar statele NATO ar trebui sa aloce cel putin 2 la suta din PIB pentru cheltuielile militare, a declarat secretarul general…