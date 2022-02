Germania rămâne partenerul comercial nr. 1 al României Volumul schimburilor comerciale dintre Germania si Romania a insumat 33 de miliarde de euro, in 2021, in crestere cu 12,3% fata de anul precedent, arata datele AHK Romania - Camera de Comert Romano - Germana. Din acest total, importurile au fost in valoare de 14,8 miliarde de euro (+8,7%, de la an la an), in timp ce exporturile catre Romania au crescut cu 15,4%, pana la 18,3 miliarde de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

