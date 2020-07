Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si cancelarul german, Angela Merkel, au pus joi presiune pe partenerii lor europeni pentru a ajunge rapid la un acord asupra planului de relansare al Uniunii Europene, transmite AFP potrivit Agerpres. ''Exista o imensa presiune a timpului, dar aceasta…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va deschide sambata dupa-amiaza un summit pentru colectarea de fonduri pentru vaccinuri, informeaza dpa. Agentia remarca alaturarea neobisnuita la eveniment a unor personalitati politice, cum ar fi cancelarul german Angela Merkel, cu vedete ale…

- ”Este necesar sa depasim divergente importante”, a avertizat, la finalul unui summit prin videoconferinta al Celor 27 presedinta Comsiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, potrivit Reuters, citata de news.ro. ”Timpul trece si chiar daca ajungem la un acord, vor exista numeroase schimbari in relatia…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a facut apel miercuri la europeni "sa lase prejudecatile la o parte" si sa sprijine planul ei de relansare de 750 de miliarde de euro, in cadrul unui discurs sustinut la Bruxelles in fata eurodeputatilor, relateaza AFP. Acest plan este…

- Comisia Europeana promite un miliard de euro in cadrul eforturilor de descoperire a unui vaccin, de teste si tratamente pentru noul coronavirus. Anuntul a fost facut la inceputul unei conferinte internationale a donatorilor. Potrivit cancelarului Angela Merkel, contributia Germaniei va fi de 525 de…

- "Sunt cetateni romani care au oferte de contracte pentru munci sezoniere, in special in agricultura sau in servicii sociale, in mai multe tari - Germania, Olanda inclusiv in Italia, Austria. Europa inseamna libertatea circulatiei persoanelor, marfurilor, ideilor. Guvernul nu poate sa impiedice niciun…

- Liderii statelor membre si ai institutiilor Uniunii Europene au convenit, la summitul Consiliului European desfasurat prin videoconferinta, ca este necesar un fond comun de relansare economica dupa criza coronavirusului. Anunțul a fost facut de cancelarul german Angela Merkel, dupa incheierea discuțiilor.…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a manifestat joi sprijinul fata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) la intalnirea prin videoconferinta a liderilor G7, convocata de presedintia rotativa americana si centrata pe pandemia de COVID-19, dupa ce presedintele Donald Trump a suspendat contributia…