Germania: Proprietarul unui imobil trebuie să plătească o factură imensă la energie electrică pentru o plantaţie de canabis Proprietarul unui imobil din Germania trebuie sa plateasca suma de 65.000 de euro ( 79. 000 de dolari) la factura de energie electrica pentru o plantatie ilegala de canabis in cladirea sa, potrivit unei decizii date luni de o instanta germana, relateaza dpa. Barbatul, in varsta de 80 de ani, care neaga ca ar avea vreo legatura cu plantatia de canabis, este acuzat ca a contribuit la sustragerea de curent electric prin instalarea unui cablu foarte puternic in cladire, a indicat curtea districtuala din Dusseldorf. Politia a descoperit in jur de 3.200 de plante de canabis in etajele superioare ale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

