Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a cerut joi o ancheta parlamentara pentru politica de migratie a cancelarului Angela Merkel, scrie Reuters, citata de news.ro. Inițiativa ar avea nevoie insa de sustinerea a 25% dintre parlamentari pentru a fi aprobata.

- Procurorii DIICOT si politistii efectueaza, miercuri, 23 de perchezitii, in cadrul unei anchete penale privind afacerile ilegale cu lemne, prejudiciul estimat fiind de 25 de milioane de euro. Descinderi au loc si la sediul Directiei Silvice Hunedoara.

- Adrian Georgescu, avocatul lui Ion Iliescu, a declarat marti la Parchetul General ca fostului presedinte i s-a adus la cunostinta extinderea anchetei in dosarul ''Revolutiei'' pentru perioada 22 - 27 decembrie 19...

- O masina a intrat sambata intr-un grup de oameni in orasul Munster, din vestul Germaniei. Pana in acest moment au fost inregistrare cateva zeci de victime. Ancheta este in curs de desfașurare dar polițiștii merg pe ipoteza unui atentat terorist. Șoferul dubei s-a sinucis dupa atac. UPDATE ora 20.30…

- Noul ministrul german de Interne a apreciat vineri ca islamul nu face parte din societate si identitatea nationanala, luand-o in raspar pe Angela Merkel la doua zile dupa investirea Guvernului ei, format cu dificultate, relateaza AFP. ”Nu. Islamul nu apartine Germaniei. Germania este marcata de crestinism.…

- Tanarul a fost retinut pentru prima oara pe 13 februarie 2018 de autoritatile locale din Frankfurt iar in apartamentul sau din landul Hassen fost gasita o cantitate mare de artificii din care intentiona sa obtina materiale explozive. Investigatia a fost preluata ulterior de procurorul federal avand…

- Andre Poggenburg este presat sa demisioneze din functia de lider regional al Alternativei pentru Germania (AfD), dupa ce a facut comentarii rasiste la adresa populatiei turce din Germania, scrie Politico. Intr-un discurs sustinut in fata sustinatorilor AfD din landul Saxonia, Andre Poggenburg a spus…

- Un tribunal german a condamnat miercuri sapte barbati si o femeie la pedepse cuprinse intre patru si zece ani de inchisoare pentru constituirea unui grup de extrema-dreapta responsabil pentru tentativa de crima si atacuri cu bomba considerate "teroriste" asupra unor adaposturi de refugiati si a unor…