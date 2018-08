Germania: probleme în creștere pentru apărarea civilă Angajatii din domeniul apararii civile din Germania sunt tot mai des victime ale atacurilor in timpul serviciului, conform unui document consultat vineri de agentia germana de presa dpa. Numarul atacurilor asupra politistilor, pompierilor, membrilor echipelor de salvare, vamesilor sau voluntarilor a crescut cu circa 22% in ultimii patru ani. In 2017, au fost raportate 4.527 de atacuri asupra angajatilor din domeniul apararii civile, conform unui raspuns al guvernului la o solicitare de informatii din partea Partidului Liber Democrat (FDP), pro-mediul de afaceri. In 2013, au fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

